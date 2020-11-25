البوستر الرسمي لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"

نشرت الفنانة هنا الزاهد، البوستر الرسمي لمسلسلها الجديدة"حلوة الدنيا سكر"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

علقت هنا على البوستر، قائلة:"مسلسل حلوة الدنيا سكر قريباً"، وقام عدد من أصدقائها الفنانيين بتهنئتها على العمل، ابرزهم الفنان كريم عفيفيأحمد

حاتم، محمد عبد الرحمن".

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يضم المسلسل 9 قصص مختلفة مع عدد من الفنانين ،بكتابة 8 مؤلفين، هم إياد صالح، ضياء محمد،

فيدرا أحمد المصري، هشام والذي سيطرح للمشاهدين خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن هنا، شاركت سينمائياً من خلال فيلم "الغسالة"، الذي تم عرضه في صالاتالسينما خلال يوليو الماضي، وحقق إيرادات مالية ضخمة طوال فترة عرضه، من بطولة" محمود حميدة، أحمد حاتم، محمد سلام، أحمد فتحي"، من تأليف:عادل صليب، إخراج:عصام عبد الحميد.