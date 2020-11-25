صورة رومانسية تجمع بين أحلام وزوجها

شاركت الفنانة أحلام جمهورها، صورة برفقة زوجها مبارك الهاجري، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت أحلام على الصورة بوضع رمز "قلب"، على الصورة، ودعا لها متابعيها بدوام السعادة والاستقرار في حياتهما الزوجية.

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يذكر ان أحلام قد أحييت في سبتمبر الماضي، حفلاً غنائياً ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي، وذلك بتقنية "أون لاين"، بعد إلغاء الحضور الجماهيري للحفل تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

حقق الحفل نسبة متابعة عالية

فور اذاعته عبر إحدى التطبيقات الترفيهية الشهيرة، وقدمت فيه أحلام مجموعة من أغانيها المفضلة لدى مستمعيها.

يذكر ان آخر الإصدارات الغنائية لـ أحلام، كانت من خلال أغنية "رجل السلام"، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، واقتربت من الـ 100 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات : مولاف الحان : فايز السعيد توزيع : زيد عادل.