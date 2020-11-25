صور.. نيللي كريم في أحدث ظهور من الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها ومتابعيها صور جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت خلالها في أحد الأماكن الأثرية بالأردن.

وعلقت "نيللي"، على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "في الأردن".

من ناحية أخرى، حققت نيللي كريم نجاجًا ملحوظًا بمسلسل "بـ 100 وش"، في سباق دراما رمضان الماضي، بطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، دنيا ماهر، شريف دسوقي، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، وزينب غريب وغيرهم، إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.

كما عُرض لها مؤخرًا فيلم "خط دم"، مع الفنان ظافر العابدين، على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو فيلم رعب مصري عن مصاصي الدماء.