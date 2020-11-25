محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها ومتابعيها صور جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت خلالها في أحد الأماكن الأثرية بالأردن.
وعلقت "نيللي"، على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "في الأردن".
من ناحية أخرى، حققت نيللي كريم نجاجًا ملحوظًا بمسلسل "بـ 100 وش"، في سباق دراما رمضان الماضي، بطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، دنيا ماهر، شريف دسوقي، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، وزينب غريب وغيرهم، إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.
كما عُرض لها مؤخرًا فيلم "خط دم"، مع الفنان ظافر العابدين، على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو فيلم رعب مصري عن مصاصي الدماء.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. نيللي كريم في أحدث ظهور من الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.