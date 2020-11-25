"هو إيه اللي جراله".. كيف علق الجمهور على فيديو هاني شاكر مع أحمد سعد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر الفنان هاني شاكر قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا عبر "تويتر"، بعد انتشار مقطع فيديو له مع الفنان أحمد سعد خلال تسجيلهما أغنيتهما الجديدة "يا بخته"، خاصة مع ظهور هاني شاكر وهو يضحك بطريقة هيستيرية.

وعلق عدد من رواد "تويتر"، على الفيديو وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "جماعة أنا حبيت هاني شاكر، أنا كنت فاكرك مؤدِبة بصوت هاني شاكر دي أنا بضحك عليها من امبارح"، فيديو احمد سعد و هاني شاكر ده عظيم"، "بس هانى شاكر مبهر كان مقطوع فيه الأمل بصراحة خالص".

وتعليقات أخرى مثل: "مش عارفه مالهم دول و هاني شاكر ايه اللي جراله"، الفيديو بتاع هانى شاكر وأحمد سعد ده بيضحكنى مش عارف ليه، مع إنهم مش بيقولوا حاجه تضحك بس بضحك على ضحكهم"، "طب أنا حابه أشكر أحمد سعد و هاني شاكر من قلبي على الضحك اللي ضحكته النهاردة".

وجاء المقطع خلال إجراء الثنائي "شاكر وسعد" لقاء مع برنامج mbc trending بعد الانتهاء من تسجيل اغنيتهما الجديدة "يا بخته"، وقال "شاكر" أنه سعيد بالتعاون مع أحمد سعد، فقال: "دمه زي العسل، كل ما ألاقي نفسي متضايق، هقوله تعالى يا أحمد، على طول بيضحك، وفي تفاؤل في صوته وكلامه".

وبطريقة ضحك هيستيرية قال هاني شاكر، "حاولت أغني زيه"، ليرد "سعد": ليه تبوظ نفسك"، ليجيب الأخير: "قلت أبوظ على كبر".

أغنية "يا بخته" من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتم الانتهاء من تسجيلها فى أحد الاستوديوهات، وحقق البرومو أكثر من نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.