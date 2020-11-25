ابنة عمر الحريري تنضم لتحدي آسر ياسين.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت "ميريت"، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، في التحدي الذي أطلقه الفنان آسر ياسين منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "ميريت"، مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تردد العبارات التي جاءت في التحدي، وعلقت: "لقيت تحدي منتشر فيه اسم أبويا، أسكت يعني؟ وأتحدى كل من حسام داغر وإسلام إبراهيم ومحمد سلام".

التحدي الذي بدأه آسر ياسين يعتمد على قول عدة كلمات مركبة بطريقة السجع في مدة زمنية لا تتخطى الـ30 ثانية.

يذكر أن الفنان عمر الحريري، رحل في أكتوبر عام 2011 عن عمر 85 عاما.