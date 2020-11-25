تراند اليوم : إلهام شاهين تكشف سبب تطليق أزواجها لها .. وهذا هو عدد زيجاتها

خرجت الفنانة إلهام شاهين عن صمتها وكشفت عن أسباب طلاقها من أزواجها.

وكشفت الفنانة إلهام شاهين عن عدد زيجاتها وذلك خلال ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة".

وأكدت إلهام أنها تزوجت مرتن ، مؤكدة أنها فشلت في الزواج بشكل كبير جدا و واضح للعيان.

وأضافت: الطلاق كان يتم دائما لأنني كنت أفضل الفن على الزوج ، فحين يخيرني زوجي بينه وبين الفن أختار الفن فيتم الانفصال.

وأردفت: أحيانا لم تكن غيرة الرجل عليّ بل مني ، لكني أعذره فالعمل الفني صعب وليس من السهل على أي رجل تحمله.. أحيانا كنت أعمل 25 ساعة في الـ 24 ساعة.

وتابعت: لا أفكر في الزواج مرة أخرى فليس بمقدوري تحمل مسئولية رجل وأنا بهذه السن.

