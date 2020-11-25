مروان الشامي بصوت الشعب اللبناني: “ما بينمزح معنا”

متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان اللبناني مروان الشامي فيديو كليب أغنيته الجديدة “ما بينمزح معنا” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، قبل أيام قليلة من عيد الاستقلال.

“ما بينمزح معنا”، هي أغنية شبابية حماسية، تؤكد أن الشعب اللبناني على أتمّ الاستعداد للمواجهة، مهما اشتدت المصاعب، والشدائد. والأغنية من كلمات حياة اسبر، ألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ.

الفيديو كليب فكرة وتنفيذ شركة AndBeyondMena، بادارة المنتج المنفذ نانسي الفاخوري، التي حرصت على تسليط الضوء على نضال الشعب اللبناني، بالرغم من كل المصاعب والاوضاع القاسية التي تمرّ بها البلاد. فمن خلال فيديو كليب “ما بينمزح معنا” قررت شركة AndBeyondMena ، أن تنقل لنا يوميات المواطن اللبناني من خلال الفنان مروان الشامي، الذي يبدأ نهاره بالقهوة العربية، وينهي يومه بالمازة اللبنانية مع الاصدقاء والجيران، بأجواء موسيقية فرحة.

كما اعتمد مروان اللباس الواحد في الكليب، للتأكيد أن الأحداث اتخذت في يوم واحد، بالاضافة الى تعدد المناطق الذي قام بزيارتها الشامي.

الشعب اللبناني بتضامنه، ارادته وحبه للحياة يتغلب دائما على كل الشدائد، وهكذا، نقلنا مروان في فيديو كليب “ما بينمزح معنا”، الى يوميات شاب لبناني، مناضل يبرهن أن المواطن اللبناني متكاتف مع بعضه البعض، ويظهر حبه للحياة وأمله بغد أفضل.