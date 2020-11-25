جابوري سيديبي تعلن عن خطبتها

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الممثلة الأميركية جابوري سيديبي (37 عاماً) خطبتها لصديقها براندون فرانكيل عبر صفحتها في انستغرام.

ونشرت جابوري، التي رُشحت لجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Precious، مقطع فيديو وخاتم الخطوبة في إصبعها، وكتبت: “صديقي تقدم لخطبتي والأن يمكنني أن أحتفظ به إلى النهاية”، واصفة براندون بأنه أكثر الرجال طرافة.

وأضافت: ” كل لحظة معه هي متعة، لقد تعلمت الكثير عن نفسي من خلاله وأشعر بالامتنان والحماسة لمعرفة المزيد عن العالم بأسره معه بجانبي، شريكي، أعز أصدقائي، أبي، قطتي، صديقي، قلبي، خطيبي”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن العلاقة بين جابوري وفرانكلين بدأت قبل أكثر من عام ونصف، وأصبحت علنية في مايو 2019، عندما نشرت فرانكلين صورة لجابوري وهي بجانبه في لوس أنجلوس.

وبدأت جابوري سيديبي ‏ مسيرتها الفنية عام 2009 من خلال فيلم Precious الذي ترشحت بسببه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، ومنذ عام 2010 إلى 2013، شاركت كممثلة رئيسية في مسلسل The Big C ، وفي 2013 شاركت أيضاً في مسلسل American horror story.