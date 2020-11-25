بيونسيه تتفوق على دوا ليبا وتايلور سويفت

متابعة بتجـــــــــــرد: تصدرت النجمة الأميركية بيونسيه السباق على جوائز “غرامي”، إذ حصلت على تسعة ترشيحات لهذه الجوائز الموسيقية الأشهر، خلال حفل افتراضي نظمته الأكاديمية الأميركية للموسيقى للإعلان عن المرشحين.

ورُشحت بيونسيه هذا العام للفوز بالفئتين الرئيسيتين “أغنية العام” و”تسجيل العام” بفضل ألبومها BLACK PARADE الذي صدر في يونيو الماضي.

وتقدمت بيونسيه على النجمتين البريطانية دوا ليبا والأميركية تايلور سويفت، إضافة إلى مغني الراب رودي ريتش صاحب أغنية The Box الناجحة، ونال كل من هؤلاء 6 ترشيحات فقط.

وتتصدر بيونسيه (39 عاماً) قائمة الفنانات الأكثر نيلاً لجوائز “غرامي” مع 24 جائزة في رصيدها. وكانت بيونسيه خسرت في المنافسة على جائزة “ألبوم العام” في عام 2017 والتي نالتها المغنية البريطانية أديل، في اختيار أثار انتقادات في حق الأكاديمية القائمة على الحدث بسبب ما اعتُبر نقصاً في الانفتاح على التنوع.

ومن غير المعروف إذا ما كان حفل توزيع جوائز “غرامي” المقررة في 31 يناير 2020 والذي سيقدّمه تريفور نوا، سيقام حضورياً أم افتراضياً عبر الإنترنت بسبب تبعات جائحة كوفيد-19.