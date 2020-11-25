بالفيديو – شريهان تدعم حملة “تبرعوا لبيروت”

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية شريهان عن انضمامها الى مجموعة النجوم الذين أعلنوا تبرّعهم بمقتنياتهم المميزة للمزاد الخيري الذي سيُقام من 7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل حتى 15 من الشهر نفسه، تحت عنوان “إلى بيروت مع حبي” لدعم المتضررين من انفجار بيروت الذي وقع في شهر آب (أغسطس) الماضي.

وتبرعت شريهان في المزاد الذي من المقرر أن يُقام في لندن بفستان حرير من تصميم المصمّم السعودي الشهير عدنان أكبر، وكانت قد ارتدته في فوازير “ألف ليلة وليلة” عام 1987، وذيّلته بتوقيعها.

ويُعرض الفستان للبيع بمبلغ يقدَّر بما بين 18 و 25 ألف جنيه إسترليني.

المزاد الذي يتوجّه الى مدينة بيروت برسالة حب، اعتمد على تبرعات من دور أزياء عالمية ومشاهير عرب وأجانب وفنانين، وأيضاً مصمّمي مجوهرات.

وبجانب فستان النجمة شريهان، يُعرض فستان للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي من اللون الأزرق السماوي، بسعر تقديري يُراوح بما بين 8 و 10 آلاف جنيه إسترليني.

كما قدّمت النجمة العالمية إيما ستون فستاناً مطرزاً من اللون الأخضر، للمصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب، كانت قد ارتدته أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2015، ويعرضه المزاد بسعر تقديري يُراوح بما بين 20 و 30 ألف جنيه إسترليني.

يُذكر أن شريهان كانت قد أعلنت عودتها الى الفن بتقديم عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد ‏موعد نهائي لعرضها‎.‎