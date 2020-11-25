سمية الخشاب تعلّق على إيقاف مسلسلها بسبب محمد رمضان

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن موقفها بعد إيقاف مسلسل “موسى”، والذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، بسبب اتّهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

وشاركت سمية صورة عبر حسابها في “إنستغرام”، وتلقّت العديد من التعليقات حول إيقاف المسلسل، حيث سألت إحدى متابعاتها عن شعورها بعد إيقاف المسلسل قائلةً: “القمر زعلانة عشان المسلسل؟”، لتردّ سمية الخشاب: “لا مش زعلانة كله خير بإذن الله”.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت في اجتماعها الطارئ الذي عقدته في مقر النقابةـ قراراً بإحالة الفنان محمد رمضان المتّهم بالتطبيع مع إسرائيل، الى التحقيق على خلفية الصور المنتشرة له مع مجموعة من الفنانين الإسرائيليين.

وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي إن التحقيق سيكون في الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، نظراً لوجود رمضان خارج البلاد، كما أعلن إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل ‎”الحلال يكسب” الذي قدّمته منذ ثلاث سنوات، وشاركها في بطولته الفنان بيومي فؤاد‎.