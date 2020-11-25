في ظهور نادر له.. مي سليم تنشر صورة شقيقها ثم تحذفها

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الفنانة مي سليم على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لها برفقة شاب أشارت في التعليق إلى أنه شقيقها. وبدت وهي تحتضنه وكتبت: “أخي”.

وأحدث هذا ضجة في أوساط المتابعين خصوصاً أنه ظهور أول أو نادر للشقيق. وسارع الكثيرون إلى المقارنة بين شكليهما ورأوا أن الشبه كبير. واللافت أن مي عادت وحذفت الصورة بعد ذلك وهو ما أثار الفضول لدى المتابعين الذي تساءلوا على حسابات أعادت نشرها عن سبب ذلك.

ويشار إلى ان مي تشارك في مسلسل “ضربة معلم” وقد نشرت مؤخراً الإعلان الترويجي له. كما نشرت صورة جمعتها والفنان محمد رجب مع التعليق: “ورد وجابر، ضربة معلم”.

ويذكر أن المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة “سينرجي” وبطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولى، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوي وعدد آخر من الفنانين.