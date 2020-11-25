مينا عطا يُرزق بمولودته الأولى

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن نجم “ستار أكاديمي”، المطرب مينا عطا، وصول مولودته الأولى، حيث شارك جمهوره فرحته من خلال حسابه الخاص على “إنستغرام”، فنشر صورة بدا فيها وهو يحمل مولودته الصغيرة، وكشف أنه اختار لها اسم “تمارا”، وكتب معلّقاً على الصورة: “الحمدلله ربنا رزقني وبعتلي أحلى هدية النهاردة بنتي وحبيبة قلبي/ تمارا مينا عطا، عاوز دعوة حلوة منكم ليها ولمامتها، ومن هنا ورايح، ابو تمارا راح … أبو تمارا جه”.

يُذكر أن مينا عطا طرح كليب أغنيته الجديدة، والتي تحمل عنوان “عملت جني” على “يوتيوب”، وهي من كلمات إسلام راتب، وألحان محمود حسيني، وتوزع زيزو فاروق، وميكس وماستر أحمد جودة، وتنتمى إلى طبيعة الأغاني الشعبية التي يقدّمها لأول مرة في مشواره الفني.

كما طرح مينا عطا أخيراً أغنية وطنية بعنوان “عاشوا” من كلمات الشاعر محمد هيكل، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، وأُذيعت في احتفالات مصر بأعياد انتصارات أكتوبر.