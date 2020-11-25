فيديو.. هنادي مهنا تطرح أغنية "أول كلام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت الفنانة المصرية هنادي مهنا أغنية بعنوان "أول كلام"، التي سبق وقدمتها في حفل زفافها على الفنان المصري الشاب أحمد خالد صالح.

ونشرت هنادي مهنا الأغنية عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام"، وعرضت خلالها مشاهد من حفل زفافها، وكتبت في بدايتها إهداء إلى أحمد.



أغنية "أول كلام" من تأليف محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل.





كانت هنادي مهنا احتفلت بزفافها على أحمد خالد صالح في 6 نوفمبر الجاري، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة هليوبوليس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وصاحب حفل الزفاف صخب كبير بعد تصريح الموسيقار هاني مهنا والد هنادي بأنه لم يدع مطرب المهرجانات حسن شاكوش لحفل الزفاف، وخرجت هنادي وأعلنت أنها وجهت الدعوة لشاكوش لحضور الحفل.

يذكر أن آخر أعمال هنادي مهنا الفنية كان مسلسل "الفتوة" الذي عرض خلال سباق رمضان 2020، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته ياسر جلال، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل ونجلاء بدر وعايدة رياض.