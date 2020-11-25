فيديو.. إلهام شاهين تكشف أسباب فشلها في الزواج مرتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت النجمة المصرية إلهام شاهين عن أسباب فشلها في الزواج مرتين، معلنة تحويل فيلم "يا دنيا يا غرامي" لمسلسل تلفزيوني.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي يعرض على قناة "أون" المصرية.



وقالت شاهين إنها تزوجت مرتين وفشلت، لأنها تعشق التمثيل وفضلت العمل على الرجل، وعندما وضعت في اختيار بين عملها واستمرار الزواج اختارت العمل.

وأوضحت أن تجربتها في الزواج جعلتها تكتشف أن نفسية الرجل الشرقي تتأثر بشهرة ونجاح زوجته، لافتة إلى أن فشلها في تكوين بيت وعائلة سببه أن الزوج كان يغار من نجاحها، ولا يغار عليها.

وأكدت النجمة المصرية أنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى، والأمر ليس واردا بالنسبة لها، لأنها لا تستطيع تحمل مسؤولية زوج في هذا العمر.





وعن مسيرتها الفنية وفلسفتها في اختيار أدوارها تحدثت إلهام شاهين، مؤكدة أنها فضلت دائما العمل في أفلام مهمة، مع نجوم كبار، على العمل في أفلام أخرى فقط للحصول على بطولة مطلقة.

وذكرت أن دورها في فيلم "الهلفوت"، حقق نجاحا كبيرا، وحصلت من خلاله على جائزة أفضل ممثلة لأول مرة، وأصبحت مطلوبة في جميع الأفلام، ورغم ذلك شاركت بعد ذلك في فيلم "أيام الغضب" وقدمت فيه 7 مشاهد فقط، بجلابية واحدة وبدون مكياج، وبدون جملة حوار واحدة، ورغم وصف البعض لها بالجنون، إلا أنها حصلت عن تلك المشاهد على 3 جوائز إحداها جائزة دولية من الخارج.

وفي ختام المقابلة التلفزيونية أعلنت إلهام شاهين عن تحويل فيلم"يا دنيا يا غرامي" لمسلسل تلفزيوني، وأن المؤلف محمد حلمي هلال انتهى من كتابة 3 حلقات بشكل رائع.



