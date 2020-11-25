وفاة والد المخرج محمد الحداد متأثرًا بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن المخرج والفنان الكويتي محمد الحداد، وفاة والده متأثرا بإصابته بكورونا من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

وكتب "حداد": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي بعد معاناته بفيروس كورونا نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه".

يذكر أن محمد الحداد شارك في مسلسل "كلبش 3"، مع الفنان أمير كرارة.

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