بوسي تحتفل بعيد ميلادها مع أسرتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفلت الفنانة الكبيرة بوسي بعيد ميلادها قبل يومين من موعده، فهي من مواليد 26 نوفمبر.
ونشرت المذيعة بوسي شلبي صورة لها رفقة بوسي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وبوسبوس حبيبتي طيبة".
وظهرت بوسي في صورة أخرى رفقة ابنتيها وعدد من أصدقائها المقربين، رفقة كعكة عيد الميلاد.
من ناحية أخرى، حرصت بوسي مؤخرًا على حضور عرض مسرحية "سينما مصر"، للمخرج خالد جلال.
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