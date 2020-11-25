لم يمتلك المال للعلاج وطالب بمحاكمة بعض الفنانين لهذا السبب.. حكايات خالد الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل الفنان خالد الصاوي بعيد ميلاده اليوم الموافق 25 نوفمبر، ويُعد "الصاوي" واحدًا من أهم النجوم الموجودين حاليًا على الساحة الفنية.

واستطاع أن يجسد العديد من الشخصيات بإبداع شديد جعله يترك أثرًا في كل عمل يشارك به مهما كانت مساحة الدور.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات والحكايات عن خالد الصاوي تزامنًا مع هذه المناسبة:

- ولد في مثل هذا اليوم عام 1963، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة.

- حصل على بكالوريوس إخراج من أكاديمية الفنون، وبدأ مسيرته الفنية على مسرح الجامعة.

- عمل فترة بالمحاماة قبل أن ينتقل إلى الإخراج، إذ عمل كمساعد مخرج ومخرجًا تليفزيونيًا بقناة النيل.

- شارك في العديد من الأعمال الفنية الناجحة وأجاد تجسيد الأدوار المركبة، ومن أبرز الأعمال التي شارك بها: "الباشا تلميذ، أبو علي، ظرف طارق، عمارة يعقوبيان، قانون المراغي، الفرح، أهل كايرو، الحرامي والعبيط، الفيل الأزرق بجزئيه، أولاد رزق، الصعلوك، وغيرها من الأعمال".

- روى خالد الصاوي علاقته بزوجته مي كريم مؤكدًا إنه اختار الزوجة الصالحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ جمعتهم الكثير من المواقف منذ بداية تعارفهما في أحد مؤتمرات الحزب الشعبي الاشتراكي، وتحديدًا بلجنة الإعلام، حيث تعرفا على بعضهما البعض ثم تطورت علاقتهما مع الأيام ليتزوجها رغم فارق السن بينهما فهو يكبرها بـ20، حسبما قال لبرنامج "يحدث في مصر".

- لخالد الصاوي رأي واضح في تصريحات الفنانين الذين يرفضون دخول أبنائهم مجال التمثيل ويرفضون الزواج من الوسط الفني، وقال خلال لقاء سابق له ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي إنه يجب الشطب والتحويل للتحقيق كل فنان أو فنانة من نقابة المهن التمثيلية يصرحون بذلك، لأنهم يسيئوا لكل العاملين في المجال، قائلا: "إحنا مش قوادين، والقوادة ممكن ممارستها في جميع المهن".

- عانى الصاوي لفترة من أزمة صحية تحدث عنها باستفاضة خلال برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، وقال إنه أصيب بفيروس سي واكتشف مرضه بالصدفة وبطريقة متأخرة، وقتها كان يصور فيلم عمارة يعقوبيان، وخاف ولم يخبر أي شخص بمرضه، وبدأ فترة علاجه واكتشف أن تكاليف العلاج أكبر من إمكانياته، قائلًا: "ماكنش معايا فلوس علاجي".

- في لقاء سابق له ببرنامج "صاحبة السعادة"، قال خالد الصاوي أن هناك موقفًا جمعه بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، أثناء مقابلتها في كواليس فيلم "يوم مر يوم حلو"، إذ كان يعمل كمساعد مخرج مع المخرج خيري بشارة، مؤكدًا إنه حاول مقابلتها بأي طريقة، وهو ما تحقق بالفعل وعرفها بنفسه وبما يقوم به خلال الوقت الحالي من دراسات في عدة مجالات مختلفة سواءًا في الفلسفة أو بخصوص السينما، ولكنه وجدها تنصحه نصيحة غيرت طريقة تفكيره بعد ذلك، قائلًا أنها أخبرته بأنها تفضل الملموس عن النظري، وهي الإشارة الذي أكد الصاوي أنها أنارت له الطريق فيما بعد بالتركيز على العمل على أرض الواقع أكثر.