شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تكشف عن مخاوفها فى فترة المراهقة بسبب طول قامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع people تصريحات النجمة العامية نيكول كيدمان لصالح مجلة Glamour UK، حيث تصدرت الغلاف وكشفت عن مخاوفها في فترة المراهقة، حيث كانت تعاني من مخاوف وعدم الإحساس بالأمان وذلك بسبب طول قامتها، وقالت نيكول إنها فى عمر الـ 13 عاما كانت تعتبر طول قامتها ليس ميزة ولم تكن تفضل ذلك أبدا.

وفى سياق متصل، يعرض فيلم نيكول كيدمان الموسيقي "The Prom" في 11 ديسمبر المقبل علي Netflix ، والفيلم بطولة ميريل ستريب في دور دي دي ألين، ونيكول كيدمان في دور إنجي ديكنسون، وجيمس كوردن في دور باري جليكمان، وأندرو رانيلز في دور ترينت أوليفر، وأريانا ديبوز في دور أليسا جرين.

وكانت أجرت النجمة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار نيكول كيدمان حوارا مع مجلة نيويورك تايمز، حيث ناقشت خلال المقابلة كواليس العمل مع المخرج ستانلي كوبريك في الدراما النفسية المثيرة Eyes Wide Shut والتي طرحت في 1999.

وأشارت كيدمان، إلى أنه من الشروط التي وافقت عليها أثناء التعاقد مع المخرج الراحل أن تتمكن من مشاهدة جميع مشاهدها العارية بعد تصويرها ثم الموافقة على ما تم وضعه بالفيلم، حيث قالت: "عندما ذهبت للعمل مع ستانلي كوبريك كان يريد أن اظهر عارية بالكامل أمام الكاميرا..فأجبت: لا أعرف..لذلك توصلنا إلى اتفاق وهو أن أشاهد كل مشاهدي وأنا عارية قبل إدخالها بسياق الفيلم.. وهذا ما جعلني اشعر بالأمان التام.. كنت أرغب في التأكد من أنني لن أقف هناك عارية والجميع يضحكون علي".