بالورقة والقلم فريق BTS الكورى يتفوق على نجوم الغناء ويحقق الأرقام القياسية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الفريق الكورى BTS أن يتحول من أهم إيقونات الغناء فى العالم خلال عام 2020 وذلك بعد تحقيقه سلسلة من الإنجازات عجز العديد من نجوم الغناء العالمين عن الوصول إليها، حتى أن أصبحت الأرقام القياسية التى يحققها الفريقة بمثابة مفاجأة للملايين، حيث إنها لم تخطر على بال، ففى سبتمبر، تمت دعوة فرقة BTS لموسيقى البوب الكورية الجنوبية للمرة الثانية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء خطاب، حيث تم تصوير أعضاء الفريق الغنائى السبعة من موطنهم فى سيول، ونقلوا رسالة صادقة تشجع الشباب فى جميع أنحاء العالم على عدم السماح لأحداث عام 2020، وعلى وجه الخصوص، جائحة كورونا " COVID-19 " التى تهدد العالم بفقدان الأمل فى مستقبلهم.

لقد أقاموا اتصال مع جمهورهم بالطريقة الأفضل التى تعمل بها دائما الفرقة الكورية الشهيرة BTS من خلال ربط تجاربهم الخاصة بصراحة وتجارب الناس على نطاق واسع ومتنوع، فبعد تعرض بعض أعضاء الفريق لحالة من الحزن واليأس خوفا من تقلص حياتهم بعد انتشار فيروس كورونا وقلة النشاط الفنى عمل الفريق باجتهاد شديد لإخراج أعمال فنية وموسيقية ناجحة ومذهلة.



BTS

وتوقع البعض أن بفوز الفريق مؤخرا بأربعة جوائز من " People’s Choice Awards " لعام 2020 و احدى جوائز " Billboard Music Awards " و " Golden Disc Awards " و " Japan Gold Disc Awards " أنها كانت آخر إنجازات الفريق لهذا العام لكن فى الحقيقية كانت آخر هذه الانجازات من خلال كليب " Life Goes On " و الذى حقق نجاحا مذهلا منذ اللحظات الأولى لتحقق إنجازا جديدا وذلك بعد أن قام أعضاء BTS بتحطيم الأرقام القياسية فى الصيف بـ "Dynamite" .

حصدت أغنية " Life Goes On " سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء الذين أشاروا أن العمل الجماعى يدعوا للراحة و الاستشفاء مثلما أكد الفريق فى السابق ، و " Life Goes On " هى الأغنية الرئيسية من ألبوم الفريق الذى حمل اسم " Be " الذى اطلق فى نفس يوم اطلاق الأغنية ، و كانت المفاجأة هى تحقيق كليب " Life Goes On " رقم قياسى أذهل العالم ، حيث حصد اكثر من 110 مليون مشاهدة فى يومين فقط من طرحه على يوتيوب لتصل الآن الي 128 مليون مشاهدة ، و10 ملايين LIKES و هو ما جعل قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى يؤكدون أن الكليب سيضرب أرقام قياسية غير متوقعة على الأطلاق و يتفوق على كليب " Dynamite " الذى أثار ضجة فور إطلاقه وحصد حتى الآن 631 مليون مشاهدة خلال 3 أشهر فقط على " يوتيوب " .