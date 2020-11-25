رشوان توفيق في عيد ميلاده الـ87: أحاول أن أكون عبدا صالحا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل الفنان الكبير رشوان توفيق، أمس الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ87، إذ أنه من مواليد 24 نوفمبر عام 1933.

وقال توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم": "مش عارف أشكر الناس إزاي على الكرم ده، أنا بكلم ربنا سبحانه وتعالى وأقوله: يا رب أنا مش عارف أشكرك على هذا الفضل والنعمة اللي أنا فيها".

أضاف: "أنا أحاول أن أكون عبدا صالحا، إذا الواحد كان مع الله فربنا لن يتخلى عنه أبدا، كنت دائما أعمل بجد وإخلاص من وأنا شاب صغير وكان عندي انضباط والتزام مع ربنا وفي عملي".

ولد رشوان توفيق في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة، وانضم إلى فرق التليفزيون المسرحية مع بدايتها، وحاز على درجة البكالوريوس في التمثيل واﻹخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في حوالي 300 عملًا ما بين المسرح والتليفزيون والسينما، وأخر أعماله فيلم "خيال مآتة" (2019) بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، إنتصار، سامي مغاوري، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعي.