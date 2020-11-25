شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يطرح أغنية "مش مرتاحة" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبناني مروان خورى، لطرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "مش مرتاحة"، على قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر، فى تمام الساعة السادسة مساء.

وكان المطرب اللبنانى مروان خوري قد قال في تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، إن اللون الشعبى هو الذى يعيش مع الجمهور، فالأغنية الشعبية تُشبه المجتمع وتصبح كلاسيكية مع الوقت وتظل بذاكرة الجمهور فهى أغانى لا تموت.

وأضاف، أٔسعى أن أشارك جمهورى به ولم أكتف بالأغانى الرومانسية فقط، فأعظم الأغانى الشعبية كانت للنجم أحمد عدوية بالرغم من أنها حققت جدلًا وقتها، فكان هناك اختيار جميل للكلمة التى كانت بسيطة للجمهور.

وتابع: من ذكاء الفنان أن يعرف الوقت الذى يغير فيه ذوقه ليصبح قريب من الجمهور، وأتمني عند تقديم هذا اللون من الغناء أن ينال إعجاب جمهور وقت طرحه.

يذكر أن آخر أعمال مروان خورى طرح أحدث كليباته، والذى يحمل اسم "كمل حياتك"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من إخراج فالنتينا، من كلمات وألحان مروان خورى، وتوزيع دانى خورى.