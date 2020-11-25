شكرا لقرائتكم خبر عن "ياه على الفرحة".. أحدث أغانى محمد نور على طريقة الفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد نور لتصوير أغنية جديدة بعنوان "ياااه عالفرحة"، من كلمات محمد شكرى، وألحان بينو، توزيع الموزع اللبناني هادى مسرة، وقال ملحن الأغنية بينو، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع محمد نور فى الأغنية، موضحا أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال محمد نور الغنائية السابقة، وسيتم تصويرها خلال الأيام المقبلة، معربا عن أمنياته بأن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وقت طرحها على يوتيوب.

من ناحية أخرى، طرح محمد نور أحدث كليباته "جانى فى ملعبى"، الذى تعاون فيه مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع إسلام ساسو، ومن إخراج بتول عرفة، وظهر نور من خلال الكليب بلوك مختلف عن أعماله السابقة، وتقول كلمات الأغنية: "جانى فى ملعبى.. جميل ونبى.. عينه فضحاه.. ويدارى لى بقى قمر من السما لوحة مجسمة".

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك".