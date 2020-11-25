نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 4 ساعات مضت التعليقات على بالصور – سيف نبيل يُشعل الأجواء في تركيا بحفل كامل العدد مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيا النجم العراقي ​سيف نبيل​ حفلا في تركيا نقل أجواءه عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر صورًا من الأمسية التي تكلّلت بالنجاح.

وقدّم سيف نبيل خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته نذكر من بينها “فوق القمة”، “لو”، “يا روحي”، “غصبًا” وما دريت” التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

وكان سيف نبيل قد شارك المتابعين عبر الإنترنت، لحظة وصوله الى الحفل وتهافت المحبين والمعجبين عليه ولفت الأنظار الى مدى احترامه وحبه وتقديره للجمهور بعدما وقف وتصوّر معهم جميعاً ملتزماً بمعايير التباعد الإجتماعي.

نفيد بالذكر أن سيف نبيل يستعد في الفترة المقبلة لتقديم العديد من الأغاني الجديدة التي يعمل حاليًا على تنفيذها.