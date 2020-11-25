شكرا لقرائتكم خبر عن حياة آلان ريكمان نجم هاري بوتر فى كتاب يضم يومياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع people عن صدور كتاب The Diaries of Alan Rickman عن دار نشر Canongate، وهو الكتاب الذي يضم يوميات النجم الراجل آلان ريكمان، حيث يلقي الضوء علي حياته ومسيرته المهنية التي إمتدت إلي 25 عاما، إضافة إلي عمله بسلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة.

ريكمان عرف باسم "البروفيسور سيفيروس سناب" في سلسلة ألأفلام الأكثر شهرة في العالم، Harry Potter، آلان ريكمان، توفى في 14 يناير من عام 2016، بعد صراع طويل مع مرض سرطان النكرياس، حصل ريكمان العديد من الجوائز العالمية، من بينها جائزة إيمى وجائزة جولدن جلوب وجائزة نقابة ممثلى الشاشة، وتزوج ريكمان في عام 2015، من حب عمره "ريما هورتون" الذى التقى بها عندما كان عمره 19 عاما، وذلك قبل عام من وفاته.

اشتهر ريكمان بـ دوره في سلسلة أفلام Harry Potter، وذلك بداية من عام 2001، إلى أخر أجزاء الذى طرح في عام 2011، وتعلق في ذهن الكثيرين مشهد ريكمان، الذى أكد فيه على حبه لـ والده هارى بوتر، بالرغم من موتها من فترة طوية، وحاز المشهد على إعجاب الكثيرين بسبب إتقانه له، بالإضافة إلى ظهوره بإسلوب "حساس"، وذلك على عكس دوره منذ أول أفلام السلسلة، حيث كان شخصية حازمة، ويخاف منها كل طلاب المدرسة، بل ويكرهها البعض.