شكرا لقرائتكم خبر عن تايلر بيرى يتبرع بـ5000 وجبة للعائلات المحتاجة فى أتلانتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع PEOPLE عن قيام النجم تايلر بيري بالتبرع بـ 5000 للعائلات المحتاجة في أتلانتا وذلك كهدية في عيد الشكر.

قال مصدر لـ PEOPLE: "شعر تايلر بالحزن عندما رأى الناس في جميع أنحاء البلاد يقفون في طابور للحصول على الطعام ، لذلك قرر أنه يريد رد الجميل.

وفى سياق متصل، ترك الممثل تايلر بيرى، بقشيشا يبلغ قيمة 21 ألف دولار، حينما كان فى مطعم مؤخرا، وذلك على خلفية تضرر عدد كبير من العاملين فى المطاعم بسبب انتشار وتفشى وباء فيروس كورونا.

تايلر بيرى هو أحدث المشاهير الذين يساهمون فى مساعدة المحتاجين المتأثرين بإغلاق الفيروس التاجى، مع إغلاق العديد من الأعمال الأساسية في الوقت الحالي وإجبار الموظفين على ترك العمل، فاجأ بيري موظفي أحد مطاعمه المفضلة ببقشيش ضخم.

وذكرت TMZ أن بيري ترك البقشيش فى أحد مطاعمه المفضلة، حيث كان بيرى يزور مطعمًا فى أتلانتا، هيوستن، لتناول الطعام خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويحتوى المطعم على حوالى 42 موظفا عاطلا عن العمل حتى تتحسن الظروف ويتم رفع الحظر، على الرغم من الوعود للموظفين خارج العمل، ولكن يتوقع الكثيرون تأثير كبير على الاقتصاد العالمى بسبب كورونا.

بيري يستخدم ثروته للأعمال الصالحة، فبعد أن اجتاح الإعصار دوريان جزر البهاما، أرسل بيري طائرته الشخصية إلى الجزيرة للمساعدة فى جهود الإغاثة، وتم تزويد الطائرة بالإمدادات الأساسية، بما في ذلك الماء والعصير وأكياس النوم والحفاضات ومنتجات النظافة المختلفة.