شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمي وكندة علوش ضيوف "أبلة فاهيتا" في الحلقات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أبلة فاهيتا أنها ستستضيف النجمين حسين فهمي وكندة علوش في الحلقات المقبلة من برنامجها، والذى يعرض على one، وذلك خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامجها، "كلمة أخيرة".

وكانت النجمة ليلى علوى كشفت عن أن أول مرتب حصلت عليه كان 75 قرشًا حينما كانت تعمل في الإذاعة، خلال لقائها في برنامج "أبلة فاهيتا"، الذى يذاع على قناة on e، وانها لم تعتمد على جمالها لكى تدخل مجال الإذاعة وطلبوا منها أن تغنى أغنية "غلاب الهوى".

كانت قد طرحت شركة سينرجى، برومو دعائي جديد للبرنامج، ظهرت من خلاله "أبلة فاهيتا"، هى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".