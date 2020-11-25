شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا تقتحم عالم الغناء وتهدى زوجها أحمد خالد صالح "أول كلام".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة الشابة هنادى مهنا، كليب أول أغنياتها التى تقتحم بها عالم الغناء بعنوان "أول كلام"، وتضمن الكليب مشاهد من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، وأهدتها له كما ظهر فى أول الكليب الذى تزين بجملة "إهداء إلى أحمد"، وهى من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، بيانو الموسيقار هانى مهنا، جتيار مصطفى نصر، وهندسة صوت خالد رؤوف.

ونشرت هنادى، الأغنية عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "It’s wedding song o’clock"، "إنها أغنية الزفاف".





واحتفلت هنادى مهنا وأحمد خالد صالح، بحفل زفافهما مطلع الشهر الحالى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن وأحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى والنجم حكيم.





وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنا وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذى أعطانى الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".





واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنا لأول مرة فى عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا فى حب بعضهما، وشارك فى العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.