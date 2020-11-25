شكرا لقرائتكم خبر عن "ماتقربليش".. أحدث أغانى لطيفة على طريقة الفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة التونسية لطيفة لتصوير كليب جديد وهو أحد أغانى ألبومها المقبل، الذى يحمل اسم "أقوى واحدة" وتحمل الأغنية المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب، اسم "ماتقربليش"، وهى من كلمات إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع أحمد دياب، ومن المقرر أن يتم تصويره في دولة الإمارات العربية وتحديدا دبي بالأيام المقبلة.

وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى، وتقول كلماتها:"هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى، قلبى أنا داب فى هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجبانى ومجننى معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنة بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلى ورد ومحضرلى فطار، زى البيبى، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشانى يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط".

ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

ومن ضمن أغانى ألبومها الجديد: أغنية "مابكرهوش"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور، وأغنية "أنت ياه" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمدى، وأغنية "أقوى واحدة"، من كلمات عمرو المصرى، وألحان سامر أبو طالب.