شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا تعلق على إصابتها بكورونا: "بعد كده هلبس ماسك أبو غرزة ضيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت أبلة فاهيتا، على إصابتها بفيروس كورونا، ساخرة بقولها: "بعد كده هلبس ماسك أبو غرزة ضيقة".

وأضافت أبلة فاهيتا خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء اليوم الثلاثاء، أنها أصيبت بالفيروس قبل أسبوعين وذهبت لعمل مسحة وثبتت إيجابيتها.

وتابعت أبلة فاهيتا: "صدري زي الفل"، لتعلق الحديدي ساخرة "أنتِ جالك كورونا من الحسد، فين الخرزة الزرقاء اللي قولتلك عليها"؟، لترد الأبلة: "حطاها حوالين وسطي".