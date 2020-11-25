شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تكشف عن صور نادرة لكواليس تصوير فيلم "اغتيال" منذ 24 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الكبيرة نادية الجندى عن مجموعة صور نادرة من كواليس تصوير فيلم اغتيال، الذى عرض لأول مرة منذ 24 عاما وتحديدا يوم 15 يوليو 1996، حيث نشرت هذه عبر حسابها على تويتر، أتبعتها قائلة: "مجموعة صور فتوغرافية أصلية تنشر لأول مرة من الفيلم، يارب تعجبكم".





فيلم اغتيال بطولة نادية الجندى، عزت أبو عوف، محمود حميدة، أشرف عبد الباقى، محمد مختار، يوسف فوزى، السيد راضى، غريب محمود، فاتن أنور، حمدى هيكل، عبد الغنى ناصر، عمرو يسرى وغيرهم من الممثلين، من تأليف بسيونى عثمان، إنتاج محمد مختار، إخراج نادر جلال.

وكانت الفنانة الكبيرة نادية الجندى، كشفت عن ذكرياتها مع الفنان الراحل محمود ياسين فى الأعمال التى شاركته فيها، قائلة: "كان صديق عمرى، وبدأت أول أعمالى معه فى مسلسل الدوامة، وكان مسلسل كسر الدنيا ومن المسلسلات التى لازالت لها صدى كبير عند الناس حتى الآن".





وأضافت فى تصريحات تلفزيونية، أعقب مسلسل "الدوامة" أربعة أعمال سينمائية وأهمها هى "الباطنية" و"كالة البلح" و"عالم وعالمة" وجميع الأعمال حققت نجاح باهر وكل دور فيهم مختلف عن الآخر، مشيرة إلى أن الفنان الراحل كان متميزاً ناجح فى جميع أدواره سواء رومانسية أو دور المعلم أو تاجر المخدرات وجميعها يقوم بتأديتها بمنتهى الحرفية.





وحول ذكرياتها معه فى فيلم الباطنية قالت الجندى: "فيلم كسر الدنيا وكان أول فيلم مصرى يقعد سنة فى دور العرض، كان سعيد بيا جداً وفرحان لنجاحى والباطنية كانت نقطة انطلاق ليا".





وسردت سر اختيار محمود ياسين لبطولة الباطنية، قائلة: "الدور ده كان مرشح له الفنان الكبير نور الشريف لكنه وجد أن ملامح التاجر الشرير تتسق مع محمود ياسين بشكل أكبر، حيث أن نور الشريف أخبرنى أنه الأنسب لهذا الدور، وأنه كان مرشحًا للمشاركة فى فيلم الباطنية، لكن تم اختيار محمود ياسين بدلا منه وأنا مش بقارن بينه وبين نور الشريف، ولكن الدور كان يحتاج لشخصية قوية ذات طابع شرس، وهو ما كان يميز محمود ياسين".



















