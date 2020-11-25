شكرا لقرائتكم خبر عن 62 مليون مشاهدة لمسلسل The Queen's Gambit فى 92 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت Netflix، أن مسلسل The Queen's Gambit المحدود الذي تقوم ببطولته أنيا تايلور، استطاع أن يحقق رقم قياسي باعتباره المسلسل المحدود الأكثر مشاهدة حتى الآن، وهو السلسلة المكونة من سبع حلقات وبدأ عرضه في 23 أكتوبر ، حيث حقق 62 مليون مشاهدة خلال 28 يومًا فقط.

وجاء المسلسل في قائمة أفضل 10 أعمال في 92 دولة وحصل على المركز الأول في 63 دولة ، من بينهم المملكة المتحدة والأرجنتين وجنوب إفريقيا.

لعبت الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا أنيا تايلور، دور بيث هارمون، المهووسة بلعبة الشطرنج، كما أنها لعبت دور يتيمة من ولاية كنتاكي، وقد لاقى الموسم الأول الذي عرض على شبكة (نتفليكس) المنتجة للمسلسل الدرامي، إعجاب الكثيرين من محترفي الشطرنج.

وفي الراوية التي حملت نفس الاسم "The Queen's Gambit" يتطرق المؤلف والتر تيفس إلى إدمانه محاولاته للهروب من خلال دراسة تقنيات الشطرنج الحديثة، كما يشير عن الأشخاص الذين يأخذون ممارسة الشطرنج بجدية لاسيما حينما يعانون من مشكلات شخصية.

وأعلنت النجمة العالمية أنيا تايلور أنها ستشارك في موسم ثاني من المسلسل "The Queen's Gambit"، وذلك بعد نجاح الموسم الأول الذي عرض على إحدى المنصات الرقمية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.