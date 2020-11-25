شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء دوا ليبا لحظة اقتناصها ستة جوائز لـ Grammy 2021.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت النجمة العالمية دوا ليبا لحظة معرفتها بترشيحها لستة جوائز في الدوري الـ 63 من حفل توزيع جوائز الـ Grammy 2021، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، مقطع فيديو تظهر من خلاله وهي في حالة بكاء شديد من فرحتها بترشحها لستة جوائز هذا العام وهو ما يعد إنجاز كبير لها في تاريخها.

وسيطرت النجمة العالمية بيونسيه على ترشيحات جوائز الجرامي Grammy لعام 2021، بتسعة جوائز وهو ما يعد مستوى عاليا وغير متوقع للنجمة صاحبة الـ 39 عاماً، بالرغم من عدم طرحها البوماً جديداً إلا أنها نجحت في التربع على عرش الترشيحات متخطيه كلاً من النجمة العالمية دوا ليبا والنجمة العالمية تايلور سويفت، والنجمة العالمي رودي ريتش الذي حصدوا ستة ترشيحات لكل منهما.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن النجمة العالمية بيونسيه ستتنافس ضد نفسها في فئة التسجيلات، حيث تم ترشيحها بـ "Black Parade"، وهي أغنية فردية أصدرتها العام الماضي، بالإضافة إلى اغنيتها Savage وأغنية Megan Thee Stallion التي ظهرت فيها بشكل مميز، كما حصدت ترشيحات عن أغنيتها في طبعة جديدة لفيلم "Lion King".



بكاء دوا ليبا