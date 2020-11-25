شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: مابقتش قادرة أتحمل راجل فى حياتى جربت مرتين وفشلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة إلهام شاهين إن أكثر ممثل ارتاحت في الوقوف أمامه هو الراحل نور الشريف، حيث وقفت أمامه في السينما والتليفزيون والمسرح، موضحة أنه شخصية مميزة ومثقفة ومختلفة. وعن حياتها الشخصية قالت إنها مارست الأمومة على شقيقها أمير، قائلة: "أول ما عرف ينطق كان بيقولى ماما ميمى"، وأكدت إلهام شاهين أنها لم تعد تتحمل وجود رجل فى حياتها، قائلة: "جربت وفشلت مرة واتنين"، وأوضحت أن صراحتها الشديدة تسببت فى غضب الكثيرين منها.

وقالت إلهام شاهين إن هناك نساء مسيحيات أرسلن لها خطابات شكر، بعد عرض فيلم "واحد صفر"، الذى ناقش قضية طلاق المرأة المسيحية، مشيرة إلى أن قيمة الفيلم تكمن فى القضية التى يناقشها.