إلهام شاهين: نور الشريف أكتر فنان ارتحت فى الوقوف أمامه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة إلهام شاهين إن أكثر ممثل ارتاحت في الوقوف أمامه هو النجم الراحل نور الشريف، حيث وقفت أمامه في السينما والتليفزيون والمسرح، موضحة أنه شخصية مميزة ومثقفة ومختلفة.

وعن حياتها الشخصية قالت شاهين، إنها مارست الأمومة على شقيقها أمير قائلة:" أول ما عرف ينطق كان بيقولى ماما ميمي"، وأكدت شاهين أنها لم تعد تتحمل وجود رجل في حياتها قائلة: "جربت وفشلت مرة واتنين"، وأوضحت شاهين أنها صراحتها الشديدة تسببت فى غضب الكثيرون منها.

وقالت الفنانة إلهام شاهين إن هناك نساء مسيحيات أرسلن لها خطابات شكر، بعد عرض فيلم "واحد صفر"، الذى ناقش قضية طلاق المرأة المسيحية، مشيرة إلى أن قيمة الفيلم تكمن فى القضية التى يناقشها.