شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: نور الشريف أكتر فنان ارتحت فى الوقوف أمامه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة إلهام شاهين إن أكثر ممثل ارتاحت في الوقوف أمامه هو النجم الراحل نور الشريف، حيث وقفت أمامه في السينما والتليفزيون والمسرح، موضحة أنه شخصية مميزة ومثقفة ومختلفة.
وعن حياتها الشخصية قالت شاهين، إنها مارست الأمومة على شقيقها أمير قائلة:" أول ما عرف ينطق كان بيقولى ماما ميمي"، وأكدت شاهين أنها لم تعد تتحمل وجود رجل في حياتها قائلة: "جربت وفشلت مرة واتنين"، وأوضحت شاهين أنها صراحتها الشديدة تسببت فى غضب الكثيرون منها.
وقالت الفنانة إلهام شاهين إن هناك نساء مسيحيات أرسلن لها خطابات شكر، بعد عرض فيلم "واحد صفر"، الذى ناقش قضية طلاق المرأة المسيحية، مشيرة إلى أن قيمة الفيلم تكمن فى القضية التى يناقشها.
وأضافت إلهام شاهين أنها أصبحت نجمة بعد مشاركتها في بطولة فيلم "الهلفوت" مع الزعيم عادل إمام، وقالت، خلال تصريحاتها ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة On، إنها كانت تعتبر نفسها نجمة تليفزيونية قبل فيلم "الهلفوت" لكن بعد هذا الفيلم أصبحت تعد من نجمات السينما.
وأكدت إلهام شاهين أنها اختارت تفاصيل شخصية "فاتن" التى تقدمها ضمن أحداث فيلم "حظر تجول" بنفسها، حيث إنها تقدم شخصية امرأة قضت 20 سنةً في السجن، إلى أنها لم تخش أن تظهر بشكل قبيح أو بعيد عنها، وأنها اختارت ارتداء باروكة لونها أسود لتغير شكلها تماما، وغيرت فيها بنفسها من خلال إضافة بعض خصلات الشعر الأبيض.
وقالت إلهام شاهين إنه لا بد أن تقدم الأفلام بشكل يساعد على حل المشاكل ومواجهتها، وأن يحمل الفيلم قضية تقوي المرأة، كما كشفت النجمة إلهام شاهين أنها قررت القيام بفيلم "حظر تجول"، بشكل استثنائي، حيث إنها قررت ألا تقدم أفلاما أخرى بعد فيلم "يوم للستات" فهو الفيلم رقم 100، قائلة: "وأنا صغيرة كنت بقول لنفسى أقدم 100 فيلم"، مضيفة أن فيلم "حظر تجول" جذب نظرها من أول مشهد، وهو امرأة تخرج من السجن بعد 20 عاما فقررت تقديم هذا العمل.
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