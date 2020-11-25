شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد حريري لـ لميس الحديدي: قرار إدانة زوج نانسي عجرم بالقتل العمد ليس نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصحفي اللبناني سعيد حريري، أن قرار إدانة زوج نانسي عجرم بجناية القتل استنادًا إلى المادة 547 مضافًا إلى المادة 228 من قانون العقوبات، وتتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاماً، حسب القضاء اللبناني وهو ليس قرارا نهائيا إنما قرار ضمني، وذلك من خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وأضاف حريري أن معني القرار هو عودة القضية إلي محكمة الجنايات للتحقيق مجددًا وصدور الحكم النهائي خلال فترة تطول من عامين لـ3 اعوام، ليس هناك أي مانع سفر أو أي حظر علي الدكتور فادي الهاشم، مشيرًا إلى أنه حر طليق لحين صدور الحكم النهائي.

واضاف الصحفي اللبناني خلال المداخلة أن نانسي عجرم لم تصدر اي رد فعل بخصوص الحكم حتى الآن سواء تصريحات صحفية أو علي السوشيال ميديا .

كان قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان، نقولا منصور، أصدر قراره القضائى تجاه الدكتور فادى الهاشم، زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في جريمة قتل السوري محمد الموسى، والتى مر عليها عدة شهور بإدانة زوج نانسي عجرم بجناية القتل استنادا على المادة 547 مضافًا على المادة 228 من قانون العقوبات، وتتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاماً، وتم إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات.

وتنص المادة 547 على أنه "من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة".

وكان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين 15 سنة و20 سنة، لكنها اضافتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.

يذكر أن الادعاء يضاف على المادة 229 التي تسقط التهمة بسبب الدفاع المشروع عن النفس، والتي تنص أنه: " لا يعاقب الفاعل على فعل فرضته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرًا جسميًا محدقاً لم يتسبب هو فيه قصدًا شرط أن يكون الفعل متناسبًا والخطر

وأصبح فادى الهاشم الاسم كان الأكثر تداولاً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، ليس فقط كونه زوج واحدة من أكثر الفنانات شهرة فى العالم العربى وهى نانسى عجرم، ولكن لارتباط اسمه بقضية أصبحت الأكثر إثارة وغموضًا فى الفترة الماضية ، حيث وجهت لفادى تهمة القتل العمد للشاب السورى محمد الموسى الذى اقتحم منزل الفادى منذ فترة طويلة .