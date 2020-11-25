شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون جديد بين إبراهيم عيسى وماندو العدل على فيلم "شكوكو".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج ماندو العدل عن تعاون جديد يجمعه مع الكاتب إبراهيم عيسى، فى فيلم جديد يحمل اسم "شكوكو"، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك بصحبة "عيسى" ليعلن عن التعاون الجديد قائلاً: "قريبا إن شاء الله من صناع فيلم صاحب المقام، فيلم شكوكو.. يا كريم يا رب".



إبراهيم عيسي وماندو العدل

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وإنجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.

ويعد فيلم "صاحب المقام" هو عودة يسرا للسينما بعد عرض فيلم "جيم أوفر" مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات فى السينمات، كما اعتذرت عن مشاركتها فى فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى، وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها.