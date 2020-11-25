شكرا لقرائتكم خبر عن بين أفليك وآنا دى أرماس يصوران Deep Water وهذه حقيقة خاتم زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم بن أفليك وآنا دي أرماس وهما يقبلان بعضهما أثناء استراحة من التصوير فيلمهما المقبل Deep Water، فى نيو أورلينز، وكشف موقع مجلة people، أن دي آرماس البالغة من العمر 32 عاما ارتدت خاتم من الماس وهو ما دفع البعض لتوقع أن بن أفليك البالغ من العمر 48 عاما قام بطلبها للزواج ولكن حقيقة الأمر هو أن الخاتم مجرد اكسسوار لشخصيتها، حيث تجسد بالفيلم دور زوجة بن أفليك.

وكان عدد من التقارير أشار إلى أن نجم هوليود بن افليك وصديقته آنا دى أرماس يخططان للإعلان عن خبر مهم خلال الفترة المقبلة بشأن ارتباطهما وفقاً لما ذكره موقع الديلي ميل، حيث أكد الموقع البريطانى فى تقرير نشره بشكل حصرى، أن "دي ارماس" ظهرت في أكثر من صورة بصحبة أفليك فى صور من كواليس فيلمهما الجديد ، Deep Water إلا أن موقع people وضع حد لانتشار الأمر بكشفه عن سبب ارتداء صديقة بن أفليك للخاتم.

من ناحية أخرى، رفع منتجو فيلم بن أفليك الجديد "Hypnotic" دعوى قضائية يتهمون فيها شركة التأمين الخاصة بالفيلم برفض تمديد سياستهم لمراعاة الوباء، والدعوى القضائية هى من بين أولى الدعاوى، إن لم تكن الأولى، لاختبار ما إذا كانت شركات التأمين على الأفلام ستضطر إلى التكيف مع التأخيرات التى يسببها COVID-19، وتدعى الدعوى التى رفعها منتجو الفيلم أن رفض شركة التأمين قد يقضى على المشروع.

ووفقًا للشكوى كان من المقرر أن يدخل فيلم "Hypnotic" وهو فيلم أكشن من بطولة أفليك وأخرج روبرت رودريجيز فى الإنتاج أبريل الماضى لكن المشروع المدعوم من Solstice Studios و Studio 8، تم تأجيله في نفس الوقت الذى تم تاجيل العديد من الافلام بسبب الوباء الذي اجتاح العالم ، واشترى المنتجون بوليصة تأمين من شركة تشب ناشيونال بقيمة 58 مليون دولار ، والتي سيتم دفعها في حالة مرض أفليك أو رودريجيز أو وفاتهما.