إلهام شاهين: المسيحيات شكرونى بعدما ناقشت أزمة الطلاق عندهم

وأضافت إلهام شاهين أنها أصبحت نجمة بعد مشاركتها في بطولة فيلم "الهلفوت" مع الزعيم عادل إمام، وقالت، خلال تصريحاتها ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة On، إنها كانت تعتبر نفسها نجمة تليفزيونية قبل فيلم "الهلفوت" لكن بعد هذا الفيلم أصبحت تعد من نجمات السينما.

وأكدت إلهام شاهين أنها اختارت تفاصيل شخصية "فاتن" التى تقدمها ضمن أحداث فيلم "حظر تجول" بنفسها، حيث إنها تقدم شخصية امرأة قضت 20 سنةً في السجن، إلى أنها لم تخش أن تظهر بشكل قبيح أو بعيد عنها، وأنها اختارت ارتداء باروكة لونها أسود لتغير شكلها تماما، وغيرت فيها بنفسها من خلال إضافة بعض خصلات الشعر الأبيض.

وقالت إلهام شاهين إنه لا بد أن تقدم الأفلام بشكل يساعد على حل المشاكل ومواجهتها، وأن يحمل الفيلم قضية تقوي المرأة، كما كشفت النجمة إلهام شاهين أنها قررت القيام بفيلم "حظر تجول"، بشكل استثنائي، حيث إنها قررت ألا تقدم أفلاما أخرى بعد فيلم "يوم للستات" فهو الفيلم رقم 100، قائلة: "وأنا صغيرة كنت بقول لنفسى أقدم 100 فيلم"، مضيفة أن فيلم "حظر تجول" جذب نظرها من أول مشهد، وهو امرأة تخرج من السجن بعد 20 عاما فقررت تقديم هذا العمل.