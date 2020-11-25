شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تطرح فيلما وثائقيا عن ألبومها الجديد على Disney Plus.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية تايلور سويفت، عن أنها ستقوم بطرح فيلم وثائقي خاص بألبومها الجديد الذي يأتي بعنوان folklore، سيضم عدد كواليس تصويرها للألبوم الشهير الذي حقق مبيعات ضخمة في الأسواق، والذي نفذت فيه نسخته الأولي خلال وقت قصير.

وطرحت النجمة العالمية تايلور سويفت، تريلر منذ قليل، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، ضم لقطات من كواليس تصوير الألبوم الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة القادمة عبر منصة Disney Plus الشهيرة.

وكانت قد تغيبت النجمة العالمية تايلور سويفت عن حفل توزيع جوائز "American Music Awards " لعام 2020 و الذى أقيم أول أمس على مسرح Microsoft فى وسط مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، وهو ما أثار الكثير من الجدل و التكهنات، خاصة أن سويفت فازت بالحفل بثلاث جوائز .

قررت تايلور سويفت البالغة من العمر ( 30 عاما ) الكشف عن السبب الحقيقى لذلك في مقطع فيديو قصير، حيث أكدت تايلورأنها تتواجد حاليا في الاستوديو، قالت تايلور للجماهير: "سبب عدم وجودي الليلة في الحفل هو أنني أعيد تسجيل كل أعمالي الموسيقية القديمة"، و بالرغم من انزعاج عشاقها بسبب غيابها عن هذا الحدث الضخم إلا ان تواجدها بالأستوديو جعلهم يشعرون بحماس شديد لما ستكشفه سويفت خلال الفترة المقبلة.