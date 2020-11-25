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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من إعلان اصابته بكورونا.. باد بانى يشارك بـ Studio 2054..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات معدودة من الكشف عن إصابة النجم العالمى باد بانى Bad Bunny بفيروس كورونا " covid-19 " وهو ما أجبره على التغيب عن حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية " American Music Awards " لعام 2020 ، تفاجئ الجميع أن النجمة العالمية دوا ليبا تؤكد مشاركه باد بانى معها فى البث المباشر " Studio 2054 " و الذى من المقرر إقامته فى 27 نوفمبر الجارى وذلك الى جانب عدد كبير من نجوم الغناء منهم كيلى مينوج و FKA twigs .
نشرت دوا ليبا منذ ساعات معدودة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " أى بعد ساعات من الكشف عن إصابة باد بانى بكورونا صورة لتكشف مشاركة باد بانى و جى بالفين وتاينى عن مشاركتهم فى " Studio 2054 " ليقدموا استعراض ممميز بالحدث ، و السؤال المطروح الآن هل باد بانى قادر على المشاركة بهذا الحدث الذى سيقام بعد أيام قليلة من الان و التزامه ببروتوكول العلاج ، كذلك هل النجم الشهير البالغ من العمر ( 26 عام ) سيخالط جى بالفين وتاينىو دوا ليبا وليقدموا معا استعراض مميز لأغنيتهم " UN DIA " أم سيلتزم كل منهم منزله ويبدأ العرض بالتزام كل منهم بمكانه .
من صفحة دوا ليبا علي انستجرام
يذكر أن ثبتت إصابة النجم العالمى باد بانى Bad Bunny بفيروس كورونا " covid-19 " ، و هو السبب الحقيقى الذى دفع النجم الشهير الى ألغاء عرضه فى حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية " American Music Awards " لعام 2020 (AMA).
كان من المقرر أن يقدم Bad Bunny خلال الحفل أغنيته الناجحة "Dákiti" مباشرة لأول مرة فى الحفل الضخم الذى تابعة الملايين من شتى انحاء العالم .
قالت شركة Acoustyle Communication ، الشركة التى تمثل Bad Bunny ، فى بيان :" كات فى الأصل باد بانى يستعد لتقديم أغنيته " Dákiti "مع Jhay Cortez على الهواء مباشرة لأول مرة فى AMAs، لكن للأسف ، جاءت نتيجة اختبار الفنان إيجابية لـ COVID-19 ، مما أجبره على إلغاء العرض ".
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