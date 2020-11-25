إلهام شاهين: أنا امرأة لا يحتملها أي رجل.. وفشلت في الزواج مع مرتبة الشرف (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة إلهام شاهين، مساء يوم الثلاثاء، إنها ترى نفسها امرأة فاشلة مع مرتبة الشرف في الحياة الزوجية.

وأضافت "شاهين" خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، "أنا مقتنعة أن محدش بياخد كل حاجة من الدنيا، أنا فشلت جدا في حياتي الزوجية، فشلت مع مرتبة الشرف لأني حبيت شغلي أكتر ما حبيت الزوج، كنت مجنونة بفني من أول لحظة، وأنا امرأة لا يحتملها أي رجل، الرجالة بتحب النفاق وأنا مبعرفش أكذب".

استكملت: "تجاربي الفاشلة كلها كانت بسبب أنانية الرجل بشكل عام، الرجل أناني جدا، وفي أوقات بيكون مش غيران عليّا بل غيران من ناجحي، وأنا أقدم العذر للرجل الشرقي جدا، شغلانتنا صعبة جدا ومش أي حد يتحملها، وخلاص فات الوقت ومبقتش صغيرة إني أرجع أتحمل راجل ومسئوليته، أنا خلاص جربت حظي مرة واتنين وفشلت جدا وكفاية كده".

وتنتظر الفنانة إلهام شاهين عرض فيلمها (Curfew - حظر تجول) في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42 التي تقام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، والفيلم من إخراج أمير رمسيس، ويشاركها البطولة الفنانة أمينة خليل، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول بمصر، حول "أم" تخرج من السجن بعد 20 سنة لتجد ابنتها الوحيدة في حالة قطيعة معها، فتحاول إصلاح علاقتها معها دون التطرق للماضي.