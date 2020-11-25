محمد ثروت يهنئ كريم عفيفي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان محمد ثروت على تهنئة الفنان كريم عفيفي بعيد ميلاده الموافق 24 نوفمبر.

وعبر حسابه بموقع "إنستجرام"، نشر ثروت صورة لـ"عفيفي"، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وإنت طيب يا كيمو وعقبال مليون سنة يا صاحبي".

من ناحية أخرى، ينتظر محمد ثروت عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربينى، ومن إخراج وائل عبد الله.

كما يشارك في فيلم "النمس والإنس" مع محمد هنيدي، ومنة شلبي للمخرج شريف عرفة.