تراند اليوم : مقتنيات شريهان وماجدة الرومي يشاركون بمزاد “لبيروت مع الحب”.. شاهد

انضمت الفنانة شريهان لمجموعة النجوم الذين أعلنوا تبرعهم بمقتنياتهم المميزة للمزاد الخيري الذي سيقام يوم 7 ديسمبر المقبل، تحت عنوان “إلى بيروت مع حبي” لدعم ضحايا انفجار بيروت الذي وقع في شهر أغسطس الماضي.

وتبرعت شريهان في المزاد الذي من المقرر أن يقام في لندن بفستان حريري من تصميم المصمم السعودي الشهير عدنان أكبر، وكانت قد ارتدته في فوازير “ألف ليلة وليلة” عام 1987، وذيلته بتوقيعها.

ويُعرض الفستان للبيع بمبلغ يقدر ما بين 18 إلى 25 ألف جنيه إسترليني.

المزاد الذي يتوجه لمدينة مدينة بيروت برسالة حب اعتمد على تبرعات من دور أزياء عالمية ومشاهير عرب وأجانب وفنانين وأيضا مصممي مجوهرات ومن المقرر أن يقام المزاد يقام من 7 إلى 15 ديسمبر.

وبجانب فستان النجمة شريهان، يعرض فستان للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي من اللون الأزرق السماوي، بسعر تقديري ما بين 8 إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.

كما قدمت النجمة العالمية إيما ستون فستانًا مطرزًا من اللون الأخضر، للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، كانت ارتدته أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2015، ويعرضه المزاد بسعر تقديري ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه إسترليني.

من مفاجآت المزاد أيضا هناك فرصة لتصميم حذاء خاص جدا من توقيع المصمم الشهير كريستيان لوبوتان. ومن عالم هوليوود البراق تقدم النجمة إيما ستون فستانا مطرزا من اللون الأخضر للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب كانت ارتدته أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2015 ويعرضه المزاد بسعر تقديري ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه إسترليني.

من عالم الغناء تتبرع المغنية البريطانية جيري هاليويل بزي ارتدته في شريط مصور لباكورة أغنيات فريق «سبايس غيرلز» ويعرض بسعر ما بين أربعة إلى ستة آلاف جنيه إسترليني.

الأزياء الفاخرة لا تكتمل بدون قطع المجوهرات التي تكمل بريقها مثل إسورة من الذهب المرصع بالأحجار الكريمة الملونة مقدمة من دار “ديور” صممها صائغ الدار فيكتوار دو كاستيلي ويقدر لها سعر يتراوح ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

أما دار “بولجاري” فيعرض من تصميمها قلادة تجمع بين التاريخ الروماني والخطوط الحديثة وهي من الذهب الوردي تحمل عملة ذهبية تاريخية في إطار مستدير، وسعرها يتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه إسترليني.

نأتي لقطعة تجمع بين الفن الحديث والصياغة المعاصرة وهي للفنان البريطاني داميان هيرست وتنتمي لخط «خزانة الدواء» الذي ظهر في عدد من أعماله وهنا قدم الفان تيمة أقراص الدواء لتصبح قطعا ذهبية تتدلى من إسورة بديعة أنتجها هيرست ضمن مجموعة محدودة من 50 قطعة في عام 2013 وتعرض بسعر ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترليني.

العارضة العالمية نعومي كامبل ساهمت من جانبها بإهداء صورة شخصية لها التقطها المصور روكو لاباستا بسعر ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف جنيه إسترليني.

من لبنان يضم المزاد أعمال للثنائي جوانا حاججي توماس وخليل جوريج من مجموعتيهما التصويرية الشهيرة “وندر بيروت” والذي يقوم على بطاقات “كارت بوستال” تجمع ما بين مشاهد لبيروت في قمة تألقها إلى جانب مشاهد من المدينة أثناء الحرب الأهلية، ومن المصور اللبناني فؤاد الخوري والفنانة هاجيت كالان.

يذكر أن شريهان كانت قد أعلنت عودتها للفن بتقديم عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد ‏موعد نهائي لعرضها‎.‎

