تراند اليوم : ممثلة مشهورة تتعرض للطعن من قبل حبيبها لسبب صادم

اقدم يوجيشكومار ماهيبال سينغفي حبيب الممثلة الهندية مالفي مالهوترا على طعنها 3 مرات، في مدينة مومباي، بعد رفضها الزواج منه.

وبعد الابلاغ عن الجريمة، كشفت التحريات ان مالفي أُصيبت بطعنة في بطنها وبإثنتين أخريين في ذراعها، وتتماثل للشفاء بعد نقلها إلى مستشفى مومباي، حسبما ذكرت صحيفة “The Times Of India” عن مصدر في الشرطة.

وسردت مالهوترا في بيان لها تفاصيل الحادثة حيث كانت ومالفي صديقين، قبل أن يعرض عليها الزواج، وأنها توقفت بعد ذلك عن التحدث إليه، معلنةً رفضها الإرتباط به، وفي يوم عودتها من دبي وتوجهها الى المنزل، وصل سينغ فجأة وأوقفها ونشبت بينهما مشادة كلامية حين طالبته بعدم ملاحقتها معلنةً عدم رغبتها في التحدّث إليه، قبل أن يرتكب فعلته.