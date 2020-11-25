بيونسيه تتصدر سباق جرامي.. 9 ترشيحات

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

تصدرت ملكة البوب بيونسيه، الثلاثاء، السباق على جوائز "جرامي"، أشهر المكافآت الموسيقية الأيريكية.



وحصلت بيونسيه البالغة من العمر 39 عاما على 9 ترشيحات بينها فئتا "ألبوم العام" و"أغنية العام".

وتقدمت المغنية التي يزخر رصيدها بـ24 جائزة "جرامي"، مع أحدث أعمالها "بلاك بارايد" الذي صدر في أوج المظاهرات الرافضة للتمييز بحق السود، على مغنيتي بوب أخريين هما البريطانية دوا ليبا والأمريكية تايلور سويفت، ومغني الراب رودي ريتش.

ونال كل من هؤلاء ستة ترشيحات خلال حفل افتراضي بالكامل نظمته الأكاديمية الأميركية للموسيقى.

وفي ظل التبعات السلبية التي يعانيها قطاع الموسيقى بسبب الأزمة الصحية العالمية، كانت للفنانات حصة كبيرة في هذه الترشيحات التي تسبق الإعلان عن الفائزين في حفل من المزمع تنظيمه في 31 يناير/كانون الثاني 2021.

ومن بين الأسماء البارزة في هذه الترشيحات، نالت مغنية الراب ميجان ذا ستاليون التي اعتُبرت من الظواهر الموسيقية اللافتة هذا العام، 4 ترشيحات بينها عن فئة "اكتشاف العام".

كذلك حصدت المغنية الشابة بيلي إيليش، بعد إنجازها اللافت في يناير/كانون الثاني الماضي مع الفوز في الفئات الأربع الرئيسية، 4 ترشيحات هذا العام، بما يشمل فئتي "ألبوم العام" و"أغنية العام".

وحققت بريتاني هاورد التي تمزج في أسلوبها بين الروك والبلوز والمعروفة بأدائها ضمن فرقة ألاباما شايكس، نتيجة لافتة إذ حصدت 5 ترشيحات بعدما أصدرت ألبومها الانفرادي الأول.

ومن غير المعروف حتى الساعة ما إذا كانت حفلة توزيع جوائز "جرامي" المقررة في يناير/ 31 كانون الثاني المقبل ستقام حضوريا أم افتراضيا عبر الإنترنت على غرار حفلات توزيع الجوائز الرئيسية في الأشهر الأخيرة.