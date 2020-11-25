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شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من عيد ميلاد بوسى وسط عائلاتها وأصدقائها.. تورتة حمراء وشموع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة بوسي على الاحتفال بعيد ميلادها قبل يومين من المناسبة التي توافق يوم 26 نوفمبر، حيث ظهرت وسط احتفال صغير من عائلاتها وأصدقائها المقربين. وشاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر موقع إنستجرام بمقطع فيديو من جانب الاحتفال الذي ظهرت فيه النجمة بوسي وسط عائلاته وأصدقائها وهي تقوم بالاحتفال بعيد ميلادها بتورتة تحمل شكل "الفيونكة".
وكانت بوسي حرصت على حضور عرض مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، مؤخرًا، وقد ظهرت في صورة جديدة لها برفقة الفنانة الشابة شيماء عباس التي نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.
وعلقت الفنانة الشابة شيماء عباس على صورتها برفقة الفنانة بوسي قائلة: "صاحبة أرق وجه وتعبير وإحساس فى السينما المصرية.. العصفورة النجمة بوسي.. نورتينا".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين وشارك فى بطولته كل من الفنانة نجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد وتم طرحه في موسم رمضان الماضى .
وشاركت بوسى في مسلسل "قيد عائلى" ودارات أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل"، وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع، والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار، ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.
مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.
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