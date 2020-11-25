شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من عيد ميلاد بوسى وسط عائلاتها وأصدقائها.. تورتة حمراء وشموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة بوسي على الاحتفال بعيد ميلادها قبل يومين من المناسبة التي توافق يوم 26 نوفمبر، حيث ظهرت وسط احتفال صغير من عائلاتها وأصدقائها المقربين. وشاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر موقع إنستجرام بمقطع فيديو من جانب الاحتفال الذي ظهرت فيه النجمة بوسي وسط عائلاته وأصدقائها وهي تقوم بالاحتفال بعيد ميلادها بتورتة تحمل شكل "الفيونكة".

وكانت بوسي حرصت على حضور عرض مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، مؤخرًا، وقد ظهرت في صورة جديدة لها برفقة الفنانة الشابة شيماء عباس التي نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.