شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: بشتغل على شخصياتى بنفسى عشان أغير فيها ولبست باروكة فى "حظر تجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة إلهام شاهين أنها اختارت تفاصيل شخصية "فاتن" التي تقدمها ضمن أحداث فيلم "حظر تجول"، بنفسها، حيث أنها تقدم شخصية إمرأة قدمت 20 سنةً في السجن، مشيرة خلال تصريحاتها ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي علي قناة Ontv إلى أنها لم تخشي أن تظهر بشكل قبيح أو بعيد عنها، وأنها اختارت إرتداء باروكة لونها أسود لتغير شكلها تماما وغيرت فيها بنفسها من خلال إضافة بعض خصلات الشعر الأبيض.

وقالت شاهين،: إنه لابد أن تقدم الأفلام بشكل يساعد علي حل المشاكل ومواجهتها، وأن يحمل الفيلم قضية تقوي المرأة، كما كشفت النجمة إلهام شاهين أنها قررت القيام بفيلم "حظر تجول"، بشكل استثنائي حيث أنها قررت أن لا تقدم أفلام أخري بعد فيلم "يوم للستات" فهو الفيلم رقم 100 قائلة:"وأنا صغيرة كنت بقول لنفسي أقدم 100 فيلم، مضيفة أن فيلم "حظر تجول" جذب نظرها من أول مشهد، وهو إمرأة تخرج من السجن بعد 20 عام فقررت تقديم هذا العمل.

على جانب آخر، كانت قد وجهت النجمة إلهام شاهين رسالة للعالم من وسط منطقة سقارة، أثناء تواجدها فى مؤتمر الإعلان عن أكبر اكتشافات آثار 2020، والتى شهدت أكتر من100 تابوت و40 تمثالا فرعونيا، حيث نشرت عدة صور لها من مشاركتها اليوم، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

وكتبت إلهام شاهين: "كل التحية والتقدير لمعالى وزير السياحة والآثار د. خالد العناني.. ود. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.. أبهروا العالم بالاكتشافات الأثرية العظيمة.. مصر مليئة بكنوز الحضارة الفرعونية.. أقدم وأعظم وأول حضارة فى التاريخ.. تحيا مصر".