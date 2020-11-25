شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا ينتهى من تصوير كليب "عادى" مع حمزة الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مطرب المهرجانات حمو بيكا من تصوير أغنية "عادى" على طريقة الفيديو كليب جمعه بالمطرب حمزة الصغير وهى من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع اسلام ساسو ومن إخراج نبيل مكاوى ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بشكل مختلف.

وكان حمو بيكا، مغنى المهرجانات، قدم مؤخرا اعتذارا للفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة، مردفا: "مكانش قصدى أعمل مشكلة وكل هدفى إنى أوصل صوتى لهانى شاكر، مكنتش أقصد أعمل أى حاجة تزعله".

وقال حمو بيكا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"مع الإعلامية لميس الحديدى، تعليقا على فيديو يعتذر فيه لهانى شاكر: "مش عامل الفيديو ده عشان القضية والحكم، طول عمرى بحب الناس والناس بتحبنى، ولو مكتوبلى اتحبس هتحبس ولو مكتوبلى براءة هاخد براءة، وهو زى أبويا وماينفعش أزعق لأبويا".

وتابع حمو بيكا: "المحامى عمل استئناف يوم 25، ولازم أحضر، هانى شاكر بحبه وهو محترم جدا، وهو يحطنى فى مقام ابنه، ولو أنا غلطت بتأسف له واعتذر له، وهفضل أعتذر له مدى حياتى، ربنا غفور رحيم ولازم كمان يغفرلى، واتوسطت لناس كتير ومحدش رد عليا".

واستكمل: "كتر المهاجمة عليا جابتلى حالة نفسية، ببص قدام المراية بقول هو أنا بلطجى ولا بعمل حاجة غلط خلونى بكلم نفسى، هو أنا غلط ولا الناس فاهمانى غلط، الناس فى الشارع بيحبونى، بيقولولى شخص طيب".