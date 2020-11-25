محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة: زينب غريب شاركت الفنانة زينب غريب جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام" صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الأحمر مكشوف من منطقة الظهر. منة شلبي الفنانة منة شلبي نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية أنيقة واعتمدت على مكياج هادئ أبرز ملامح وجهها. أحمد أمين نشر الفنان أحمد أمين صورة طريفة له ظهر خلالها وهو يحمل "معزة"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه عبر "إنستجرام". أحمد فلوكس وشارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له من داخل إحدى الصالات الرياضية. نبيلة عبيد استعادت النجمة نبيلة عبيد ذكرياتها من خلال نشر صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في مرحلة الشباب على غلاف مجلة "الموعد". ميرهان حسين شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها ومتابعيها صورة لها من إحدى المناسبات ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان سورايه باللون الأسود. نورهان ونشرت الفنانة نورهان صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بقصة شعر جديدة ومكياج هادئ أبرز معالم وجهها. أحمد فهمي وشارك الفنان أحمد فهمي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة له ظهر خلالها وهو يستمتع بالشاطئ رفقة كلبه. رامي صبري وحرص المطرب رامي صبري على مشاركة جمهوره صورة له خلال تواجده في إحدى الصالات الرياضية وعلق عليها: "صباح الفل". نرمين الفقي الفنانة نرمين الفقي حرصت على مشاركة جمهورها عبر إنستجرام، أيضًا صورة لها أظهرت وجهها فقط وبدت خلالها وكأنها تتأمل في شئ ما.

كانت هذه تفاصيل خبر زينب غريب بإطلالة جريئة وأحمد فلوكس في "الجيم".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.